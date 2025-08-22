الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم

القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر
تبدأ الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، في استقبال جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في جميع المناطق والمدن، الراغبين في التبرع بالدم اقتداءً بتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالدم، وذلك ضمن الحملة السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها سموه أمس.
وأوضحت الصحة القابضة، أن التبرع بالدم سيسهم بشكل فعال في دعم الجهود الصحية المبذولة لتعزيز استدامة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بجودة حياتهم، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأشارت الصحة القابضة إلى إمكانية حجز موعد في أقرب “عيادة للتبرع بالدم” عبر منصة “صحتي” أو التوجه إلى مراكز التبرع بالدم في المستشفيات والمدن الطبية التابعة للتجمعات الصحية، مثمنة مسؤولية المتبرعين المجتمعية، ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الصحية بالتبرع بالدم الذي يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، وإسهامهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتوفير رعاية صحية متكاملة ضمن أنظمة ومسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.
وتأتي مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- امتدادًا للمبادرات الإنسانية للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ومنها تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، مما يعكس نهجًا راسخًا في رعاية صحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة.