الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم

تبدأ الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، في استقبال جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في جميع المناطق والمدن، الراغبين في التبرع بالدم اقتداءً بتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالدم، وذلك ضمن الحملة السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها سموه أمس.

وأوضحت الصحة القابضة، أن التبرع بالدم سيسهم بشكل فعال في دعم الجهود الصحية المبذولة لتعزيز استدامة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بجودة حياتهم، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشارت الصحة القابضة إلى إمكانية حجز موعد في أقرب “عيادة للتبرع بالدم” عبر منصة “صحتي” أو التوجه إلى مراكز التبرع بالدم في المستشفيات والمدن الطبية التابعة للتجمعات الصحية، مثمنة مسؤولية المتبرعين المجتمعية، ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الصحية بالتبرع بالدم الذي يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، وإسهامهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتوفير رعاية صحية متكاملة ضمن أنظمة ومسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.

وتأتي مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- امتدادًا للمبادرات الإنسانية للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ومنها تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، مما يعكس نهجًا راسخًا في رعاية صحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة.