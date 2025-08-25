Icon

الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي
المواطن - واس

أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم، إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار “كاجيكي” ومن المتوقع أن تهب رياح عاتية وعواصف مطيرة في المناطق الجنوبية، والجنوبية الغربية من البلاد حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وأفاد المركز الصيني في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم، أن الإعصار “كاجيكي” تمركز صباح اليوم في المياه الواقعة جنوب خليج بيبو، ويتحرك باتجاه الغرب-الشمال الغربي- بسرعة 15-20 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات بأن يصل إلى ساحل فيتنام بحلول مساء اليوم.

وحث المركز الصيني السلطات المحلية، على اتخاذ تدابير التأهب لحالات الطوارئ لمواجهة الإعصار والفيضانات والكوارث الجيولوجية المحتملة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

يُذكر أن للصين نظام إنذار من الأحوال الجوية مكوّن من أربعة مستويات مرمّزة بالألوان، فاللون الأحمر أعلى درجة من الإنذار، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، فالأزرق.

