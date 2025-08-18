Icon

بهدف تسريع معالجة الملاحظات وتطوير الخدمات

الطرق تدعو المستخدمين للاستفادة من مزايا تطبيق 938 

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٦ مساءً
المواطن - واس

دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطرق إلى تحميل تطبيق (938) المخصص للهواتف الذكية، والاستفادة من مزاياه في رفع الملاحظات والاستفسارات، بهدف تسريع معالجة الملاحظات وتطوير خدمات الطرق، وضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن التطبيق يتمتع بمزايا تفاعلية متعددة وتجربة سهلة الاستخدام، حيث يتيح للمستخدمين رفع الملاحظات بسهولة عبر نماذج جاهزة ونصوص مُعدة مسبقًا، كما يوفر تحديدًا دقيقًا لموقع الملاحظة على الخريطة، وإمكانية المتابعة الفورية لحالتها، مع تفاصيل واضحة لكل ملاحظة وتوثيق متكامل في سجل الملاحظات السابق، كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخريطة التفاعلية التي توضح المعالم والمرافق المحيطة، إضافة إلى شاشة إحصائيات محدثة تعكس آخر المستجدات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير شبكة الطرق خارج النطاق العمراني والحفاظ على سلامة الجميع.

وبينت الهيئة أن التطبيق يعمل عليه فريق متخصص على مدار الساعة لتلقي المقترحات المتعلقة بشبكة الطرق، مؤكدة التزامها بتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل الملاحظات بكفاءة عالية، وتسخير جميع إمكاناتها لخدمة مستخدمي الطرق عبر قنوات تواصل متعددة تشمل مركز الاتصال (938)، وتطبيق (938) للأجهزة الذكية، والبريد الإلكتروني ([email protected])، إضافة إلى حساب (@938) على منصة X، مما يسهم في تعزيز جودة خدمات الطرق.

وتعمل هيئة الطرق على مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

