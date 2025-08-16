Icon

العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٥ مساءً
العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية
المواطن - واس

أطلقت وزارة العدل خدمات مركز الترجمة الموحد ضمن منصة تقاضي الإلكترونية؛ بهدف إدارة جميع طلبات وعمليات الترجمة القضائية من بداية استقبال الطلبات وحتى تنفيذها، بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع جودة المخرجات، وتحقيق التكامل مع مسار القضايا في المنصة.

وتسهم الخدمات في أتمتة إجراءات استقبال طلبات الترجمة المقدمة من المستفيدين عبر صحيفة الدعوى أو من الدائرة القضائية، وإدارة هذه الطلبات وتنسيقها بين المترجمين داخل المركز، إلى جانب أتمتة عمليات الإشراف ومتابعة حالة التنفيذ، وتنظيم العمليات التشغيلية لمركز الترجمة الموحد من خلال النظام.

وتمكّن هذه الخدمات من متابعة حالة الطلبات خطوة بخطوة عبر منصة تقاضي، وتدعم تنفيذ العمليات التشغيلية للمركز بكفاءة وفاعلية؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسريع إجراءات التقاضي.

