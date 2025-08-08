موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد إيجابيات العمل عن بعد وأثره على شكل السوق بالسعودية العقود الآجلة لـ الذهب تصعد لمستوى قياسي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا التأمينات: لا يوجد شراء مدد خدمة في النظام ضبط 2234 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
صعدت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم، وذلك عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كلجم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3397.85 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وذلك بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، وكسب المعدن النفيس أكثر من 1 % منذ بداية الأسبوع.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.1 % إلى 3490.70 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % لتصل إلى 38.20 دولارًا للأوقية.