العقود الآجلة لـ الذهب تصعد لمستوى قياسي

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
العقود الآجلة لـ الذهب تصعد لمستوى قياسي
المواطن - واس

صعدت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم، وذلك عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كلجم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3397.85 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وذلك بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، وكسب المعدن النفيس أكثر من 1 % منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.1 % إلى 3490.70 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % لتصل إلى 38.20 دولارًا للأوقية.

