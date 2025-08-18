Icon

العمري يحتفل بزواجه في الطائف

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥
العمري يحتفل بزواجه في الطائف

احتفل أحمد بن صالح العمري مسؤول الاتصال المؤسسي والإعلام بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة بزواجه من كريمة سعود بن سعيد الحارثي الزهراني وذلك في حفل أقيم في مدينة الطائف وسط حضور بعض مديري الجهات الحكومية والمشايخ والأعيان وجمع من الأهل والأصدقاء.

وعبّر العمري عن خالص شكره وتقديره لكل من شاركه فرحته وقدم له التهاني والتبريكات سائلاً الله لكليهما الحياة الزوجية السعيدة.

