العمري يحتفل بزواجه في الطائف

احتفل أحمد بن صالح العمري مسؤول الاتصال المؤسسي والإعلام بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة بزواجه من كريمة سعود بن سعيد الحارثي الزهراني وذلك في حفل أقيم في مدينة الطائف وسط حضور بعض مديري الجهات الحكومية والمشايخ والأعيان وجمع من الأهل والأصدقاء.
وعبّر العمري عن خالص شكره وتقديره لكل من شاركه فرحته وقدم له التهاني والتبريكات سائلاً الله لكليهما الحياة الزوجية السعيدة.