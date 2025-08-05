وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة PARSONS العناية بالحرمين توفر رعاية متكاملة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع وظائف شاغرة في شركة ياسرف
وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رعاية متكاملة وعناية فائقة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام، من أبرزها مصاعد مجهزة ومصاحف برايل للمكفوفين ومسارات حسية ودورات مياه مهيأة ومصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات، إضافة إلى سماعات مخصصة لضعاف السمع ورموز إرشادية للمكفوفين.
وأوضحت الهيئة أنها عملت على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، ووُضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، إضافةً لتوفير عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.