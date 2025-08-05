العناية بالحرمين توفر رعاية متكاملة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رعاية متكاملة وعناية فائقة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام، من أبرزها مصاعد مجهزة ومصاحف برايل للمكفوفين ومسارات حسية ودورات مياه مهيأة ومصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات، إضافة إلى سماعات مخصصة لضعاف السمع ورموز إرشادية للمكفوفين.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، ووُضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، إضافةً لتوفير عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.