Icon

الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين Icon بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة Icon الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير Icon اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان Icon مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027 Icon المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل Icon أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني Icon موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢١ مساءً
الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوات وإجراءات الحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، التي تكون بحوزة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، وذلك في إطار حرصها على تسهيل سفر المرضى وضمان سلامة الإجراءات.

وأكّدت إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالخدمة عبر منصتها الإلكترونية “نظام الأدوية المقيّدة”: https://cds.sfda.gov.sa، ويمكن للمسافر إنشاء حساب شخصي وتعبئة البيانات اللازمة، وتقديم طلب فسح إلكتروني يتضمن بيانات المريض وتفاصيل الرحلة والمرفقات المطلوبة مثل الوصفة أو التقرير الطبي وصورة الدواء وإثبات الهوية.

قد يهمّك أيضاً
الغذاء والدواء: 5 ممارسات خطيرة عند استخدام الأدوية وحفظها

الغذاء والدواء: 5 ممارسات خطيرة عند استخدام الأدوية وحفظها

ما الفرق بين الأدوية المبتكرة والجنيسة؟

ما الفرق بين الأدوية المبتكرة والجنيسة؟

وتتيح الخدمة إضافة أكثر من دواء واحد، مع إدخال بيانات دقيقة تشمل الاسم التجاري والمادة الفعّالة والتركيز والكمية أو حجم العبوة، إلى جانب رفع المستندات التي تثبت الحاجة الطبية لهذه الأدوية، سواءً تخص المسافر أو إذا كانت تخص مريضًا آخر, ويمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، حيث تُصنّف الطلبات إلى “مرسل” أو “مقبول” أو “مرفوض” أو “غير مكتمل”.

ويأتي هذا التوضيح استمرارًا لدور الهيئة في تنظيم دخول وخروج الأدوية المقيّدة بما يحفظ حقوق المرضى ويمنع إساءة استخدامها، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمة إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في تسهيل رحلة المرضى المسافرين دون الحاجة لإجراءات إضافية.

ولمزيد من المعلومات حول آلية فسح الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، يمكن الاطلاع على دليل المستخدم لخدمة إذن الفسح الشخصي للمسافر في نظام الأدوية المقيّدة” عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/4271273.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد