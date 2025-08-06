Icon

الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي  Icon ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25%‭ ‬على الواردات الهندية Icon الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025 Icon الذهب يهبط مع جني الأرباح Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي 

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع وعي المستفيدين بإجراءات الدعم، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات التحقق من الاستحقاق ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك من خلال نشر تعريفي عبر الحساب التوعوي لـ”الضمان الاجتماعي والتمكين” على منصة “إكس”، يُبين الفرق بين البحث الآلي والبحث الميداني، كخطوتين تكامليتين تهدفان لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة.

قد يهمّك أيضاً
آلية دراسة الاعتراض واستحقاق مبلغ الضمان الاجتماعي

آلية دراسة الاعتراض واستحقاق مبلغ الضمان الاجتماعي

موعد صرف الضمان الاجتماعي للدفعة الجديدة وخطوات الاستعلام

موعد صرف الضمان الاجتماعي للدفعة الجديدة وخطوات الاستعلام

البحث الآلي

ويُعد البحث الآلي هو المرحلة الأولى ضمن مراحل التحقق، حيث تتم مراجعة البيانات التي يُدخلها المستفيدون عبر المنصة الإلكترونية، للتأكد من صحتها واكتمالها. وتُسهم هذه الخطوة في بناء تصور مبدئي حول مدى الأهلية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة اللاحقة من التحقق.

البحث الميداني

أما البحث الميداني، فيُنفّذ في مرحلة لاحقة من قبل باحث اجتماعي مختص، يقوم بزيارة موقع سكن المستفيد، بهدف التحقق الميداني من البيانات المقدمة، وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بشكل مباشر. وتُعد هذه المرحلة ضرورية لتكوين صورة شاملة وواقعية، تعزز من دقة قرارات الاستحقاق، وتدعم الإنصاف في توزيع الدعم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد