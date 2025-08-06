الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي 

في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع وعي المستفيدين بإجراءات الدعم، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات التحقق من الاستحقاق ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك من خلال نشر تعريفي عبر الحساب التوعوي لـ”الضمان الاجتماعي والتمكين” على منصة “إكس”، يُبين الفرق بين البحث الآلي والبحث الميداني، كخطوتين تكامليتين تهدفان لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة.

البحث الآلي

ويُعد البحث الآلي هو المرحلة الأولى ضمن مراحل التحقق، حيث تتم مراجعة البيانات التي يُدخلها المستفيدون عبر المنصة الإلكترونية، للتأكد من صحتها واكتمالها. وتُسهم هذه الخطوة في بناء تصور مبدئي حول مدى الأهلية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة اللاحقة من التحقق.

البحث الميداني

أما البحث الميداني، فيُنفّذ في مرحلة لاحقة من قبل باحث اجتماعي مختص، يقوم بزيارة موقع سكن المستفيد، بهدف التحقق الميداني من البيانات المقدمة، وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بشكل مباشر. وتُعد هذه المرحلة ضرورية لتكوين صورة شاملة وواقعية، تعزز من دقة قرارات الاستحقاق، وتدعم الإنصاف في توزيع الدعم.