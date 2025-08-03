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القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٨ مساءً
القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما (26) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني:Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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