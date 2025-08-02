القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين، ظهر أحدهما في محتوى مرئي وهو يسرق مركبة كانت في وضع التشغيل.
وبحسب الأمن العام، تم استرداد المركبة، وإيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.