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القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين، ظهر أحدهما في محتوى مرئي وهو يسرق مركبة كانت في وضع التشغيل.

وبحسب الأمن العام، تم استرداد المركبة، وإيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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