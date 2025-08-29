Icon

سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات Icon القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان Icon الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا Icon أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية Icon مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد Icon أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء Icon إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية Icon مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا Icon ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ Icon جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر

حصاد اليوم

القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٦ مساءً
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (8) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

