القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (8) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.