القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، إثر ارتكابها حوادث جنائية تمثلت في نشل حقائب نسائية من أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.

وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، جرى إيقاف المتهمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.