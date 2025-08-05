Icon

جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان Icon ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز Icon عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين Icon زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية Icon الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام Icon جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات Icon ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر Icon مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي! Icon أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٣ مساءً
القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (36) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما, وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. وعي أهالي تهامة عسير يُخلي المنتزهات احترازيًا

فيديو.. وعي أهالي تهامة عسير يُخلي المنتزهات احترازيًا

(73) مشروعاً بأكثر من (381) مليون ريال في عسير

(73) مشروعاً بأكثر من (381) مليون ريال في عسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو...

السعودية اليوم
مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير
السعودية اليوم

مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة...

السعودية اليوم
القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات...

السعودية اليوم