وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة لدى السعودية لشراء الطاقة Icon وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة في مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon رصد نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود Icon السعودية تدين بأشد العبارات موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة Icon

القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في صامطة

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في صامطة
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة محافظة صامطة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected]) وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

