جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب! رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (132) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.