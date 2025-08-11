ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.