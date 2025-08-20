إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية القبض على مروج الشبو في الشرقية صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية النيبالية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected]) وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.