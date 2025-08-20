Icon

إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية Icon القبض على مروج الشبو في الشرقية Icon صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل Icon إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا Icon طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي Icon حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مروج الشبو في الشرقية

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
القبض على مروج الشبو في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية النيبالية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected]) وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 4 كيلو شبو في الرياض

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 4 كيلو شبو في الرياض

القبض على 4 مقيمين في الشرقية لترويجهم 1.3 كيلو شبو 

القبض على 4 مقيمين في الشرقية لترويجهم 1.3 كيلو شبو 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد