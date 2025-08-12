جامعة الشمالية تفتح باب التعاون التدريسي في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا القبض على مقيمين في المدينة المنورة لترويجهما 1.7 كيلو شبو شباب السعودية.. رهان نحو مستقبل واعد ومشرق ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية ارتفاع أسعار النفط اليوم أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (1.7) كيلوجرامٍ من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.