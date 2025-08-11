اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهما مخالفة التفحيط في مكان عام، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.