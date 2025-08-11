القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهما مخالفة التفحيط في مكان عام، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.