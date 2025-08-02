القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية البروكلي يقي من أمراض خطيرة ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك البطاطس أصلها من الطماطم! موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء مشروع ضخم لطاقة الرياح في أستراليا ضبط 22147 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه (46) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.