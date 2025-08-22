Icon

الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم Icon سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق Icon ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ Icon إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي Icon خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان Icon المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة Icon تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لترويجه الحشيش في نجران

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الحشيش في نجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
توطين الوظائف بنجران ترصد 4 وافدين مخالفين

توطين الوظائف بنجران ترصد 4 وافدين مخالفين

#الوحدة يتعادل مع #نجران في الدقائق الأخيرة

#الوحدة يتعادل مع #نجران في الدقائق الأخيرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران...

السعودية اليوم