توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشمالية وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض ولي العهد يستقبل رئيس وزراء الكويت سفارة السعودية لدى بريطانيا تتابع واقعة وفاة الطالب السعودي وتنسيق لنقل الجثمان إلى المملكة أكد مرونة السعودية وقدرتها على مواجهة الصدمات.. المالية ترحب بتقرير النقد الدولي حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني:Email:[email protected]،وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.