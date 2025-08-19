Icon

القبض على مواطن لترويجه المخدرات في القصيم

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ، عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

