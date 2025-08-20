Icon

تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٥ مساءً
القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
المواطن - فريق التحرير

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على مجموعة من الوافدين؛ لسرقتهم كيابل كهربائية من مدارس ومرافق عامة وخاصة بمدينة الرياض.

وقال بيان للأمن العام عبر منصة إكس إن المتهمين قاموا بتخزين تلك الكيابل في مستودعات وأحواش مخالفة، والاتجار بها عبر منافذ البيع.

وأضاف أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

