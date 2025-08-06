القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي تراجع أسعار الذهب اليوم توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.