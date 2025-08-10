القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (315) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.