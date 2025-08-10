Icon

القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير Icon اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض Icon “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة Icon السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس Icon الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال Icon إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق Icon فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (315) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أمير عسير في #ذكرى_البيعة : الملك سلمان حامل لواء الإصلاح

إحباط تهريب 175 كيلو قات في عسير

مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير
مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير

القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير
القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات...

القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات في عسير
القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات...

القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو...

