القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدني مسؤولية على المبلغ.