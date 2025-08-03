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القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدني مسؤولية على المبلغ.

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