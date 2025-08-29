Icon

القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة 

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم (1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

