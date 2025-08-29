لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم 6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم (1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.