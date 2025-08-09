Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة Icon الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا Icon مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة Icon ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14 Icon محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين Icon نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض Icon الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (2.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
‫في عرس كروي بـ “درة الملاعب” .. #الهلال بطلاً لـ #كأس_ولي_والعهد‬

‫في عرس كروي بـ “درة الملاعب” .. #الهلال بطلاً لـ #كأس_ولي_والعهد‬

القاسم يُهنئ منسوبي هلال جدة بحلول شهر رمضان

القاسم يُهنئ منسوبي هلال جدة بحلول شهر رمضان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها
السعودية اليوم

بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من...

السعودية اليوم