Icon

ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز Icon عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين Icon زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية Icon الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام Icon جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات Icon ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر Icon مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي! Icon أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال Icon موجة حارة على المنطقة الشرقية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٢ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (44.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
نجاح جراحي في #جازان.. إنقاذ مولودة مصابة بـ”الفتاق الدماغي”

نجاح جراحي في #جازان.. إنقاذ مولودة مصابة بـ”الفتاق الدماغي”

50 متقاعدًا يشاركون في سباق المشي بجازان

50 متقاعدًا يشاركون في سباق المشي بجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان
السعودية اليوم

ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم