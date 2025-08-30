القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران

القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك! درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12 المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة نجران لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.