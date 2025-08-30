Icon

القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٧ مساءً
المواطن - واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة نجران لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

تنبيه لأهالي نجران.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

بدون إصابات.. تفاصيل اعتراض الدفاع الجوي باليستيًّا حوثيًّا باتجاه نجران

