اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية البروكلي يقي من أمراض خطيرة ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.