Icon

السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير Icon مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان Icon 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا Icon بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة Icon كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي Icon حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة Icon انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٢ مساءً
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
أخطاء التصوير والإخراج ضمن ملتقى عسير السينمائي

أخطاء التصوير والإخراج ضمن ملتقى عسير السينمائي

سجون عسير تطلق سراح 20 نزيلًا

سجون عسير تطلق سراح 20 نزيلًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير 
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير

السعودية اليوم
حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة
السعودية اليوم

حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن...

السعودية اليوم