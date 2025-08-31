السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.