القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (216) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.