Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتولى مهمة تعزيز الأمن البحري في مناطق عملياتها

القوات البحرية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها النيوزلندية

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
القوات البحرية تتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها النيوزلندية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تسلَّمت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من نظيرتها النيوزلندية، وذلك خلال حفل رسمي في مقر قاعدة الدعم البحري الأمريكية (NSA) بمملكة البحرين.

مراسم التسليم والاستلام

وأُقيمت مراسم التسليم والاستلام، بحضور رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ,قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الفريق جورج ويكف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء والملحقين العسكريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية في المنامة.

قد يهمّك أيضاً
القوات البحرية‬ ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15

القوات البحرية‬ ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15

تدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة للمملكة

تدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السریعة للمملكة

وتسلَّم العميد البحري الركن فهد بن صنيدح الجعيد من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة من الجانب النيوزلندي، وألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات البحرية التامة لأداء المهام المناطة بها، مشيرًا إلى أن المملكة تتشرف بقيادة هذه القوة للمرة الرابعة.

وسبق للقوات البحرية الملكية السعودية أن تسلّمت مهام قوة الواجب المختلطة (CTF-150) من القوات البحرية الملكية البريطانية عام 2018م، ومن الفرنسية عام 2020م، ومن الباكستانية عام 2022م.

وتتولى قوة الواجب المختلطة (CTF-150) مهمة تعزيز الأمن البحري في مناطق عملياتها التي تشمل خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي، من خلال مكافحة الإرهاب والأنشطة غير المشروعة، كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، إضافة إلى حماية خطوط الملاحة وضمان تدفق التجارة العالمية بأمن وسلامة.

https://x.com/modgovksa/status/1957839761185366207

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد