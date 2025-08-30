Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق Icon إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح Icon ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف Icon أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ Icon السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم Icon الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية Icon إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر Icon منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ مساءً
اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

ودعت اللجنة في بيان لها الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الإستراتيجي.

قد يهمّك أيضاً
حماس ترد على مقترح بايدن

حماس ترد على مقترح بايدن

نتنياهو يتحدث عن أخبار جيدة قريبًا بعد تأكيدات إسماعيل هنية

نتنياهو يتحدث عن أخبار جيدة قريبًا بعد تأكيدات إسماعيل هنية

وشددت على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس محمود عباس في المضي قدمًا ببرنامج الحكومة الإصلاحي والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعمًا للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني، وتحذر من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوض جهود السلام ويديم الصراع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
العالم

6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على...

العالم