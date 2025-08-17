Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا Icon صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر Icon رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ مساءً
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصلت مساء اليوم، فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وشهدت الليلة الثالثة للمزاد حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، حيث بيع صقران لمزرعة “آر أو فالكونز” الرومانية بمبلغ إجمالي بلغ 82 ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بـ 400 ألف ريال

بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بـ 400 ألف...

بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي...

بدأت الليلة ببيع الصقر الأول (حر فرخ) بمبلغ 31 ألف ريال، فيما اختتمت ببيع الصقر الثاني (حر فرخ أيضًا) بعد أن بدأ المزاد عليه بـ20 ألف ريال ليُباع في النهاية بـ51 ألف ريال.

ويُعد المزاد وجهة موثوقة تجمع أفضل السلالات من الصقور، عبر مزادات تنافسية مباشرة بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي بالريادة في تطوير أساليب تربية الصقور وإنتاجها ورعايتها، بوصفه دعمًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي وصون الموروث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5...

السعودية اليوم
مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في...

السعودية اليوم
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد...

السعودية اليوم