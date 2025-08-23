المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية، لما تشكّله من مخاطر تهدّد الأرواح والممتلكات.

كما شددت المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” على أهمية اتباع تعليمات السلامة، وعدم المجازفة في عبور السيول أو التواجد في أماكن تُعرّض حياة الأشخاص للخطر، والعواقب الوخيمة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنها على أتم الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المناطق، داعية إلى التواصل عبر الرقم الموحد (998) عند الحاجة للمساعدة أو الإبلاغ عن أي حالة طارئة.