المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الاثنين 

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ مساءً
المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الاثنين 
المواطن - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.

تفاصيل الحالة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم والكامل وبحرة والليث والقنفذة والمويه وتربة والخرمة ورنية، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل السليل ووادي الدواسر وعفيف والدوادمي والغاط والزلفي والمجمعة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية.

