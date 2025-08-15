المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل

Icon

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٤ مساءً
المواطن - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والجموم، والكامل، وبحرة، والمويه، وتربة، والخرمة، ورنية.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

