المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟ قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والجموم، والكامل، وبحرة، والمويه، وتربة، والخرمة، ورنية.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة.