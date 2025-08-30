المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة

سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات
نجح الدفاع المدني ببريدة، في تحرير يد شخص علقت في فرامة، بواسطة فرق الإنقاذ.
وبحسب الحساب الرسمي للدفاع المدني على منصة إكس، باشرت فرق الإنقاذ الحالة داخل المستشفى، وجرى التعامل مع الموقف باستخدام أدوات خاصة لتفكيك الفرامة وتحرير يد المصاب، وسط متابعة طبية مباشرة.