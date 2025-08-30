المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة

نجح الدفاع المدني ببريدة، في تحرير يد شخص علقت في فرامة، بواسطة فرق الإنقاذ.

وبحسب الحساب الرسمي للدفاع المدني على منصة إكس، باشرت فرق الإنقاذ الحالة داخل المستشفى، وجرى التعامل مع الموقف باستخدام أدوات خاصة لتفكيك الفرامة وتحرير يد المصاب، وسط متابعة طبية مباشرة.