المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة
المواطن - فريق التحرير

نجح الدفاع المدني ببريدة، في تحرير يد شخص علقت في فرامة، بواسطة فرق الإنقاذ.

وبحسب الحساب الرسمي للدفاع المدني على منصة إكس، باشرت فرق الإنقاذ الحالة داخل المستشفى، وجرى التعامل مع الموقف باستخدام أدوات خاصة لتفكيك الفرامة وتحرير يد المصاب، وسط متابعة طبية مباشرة.

