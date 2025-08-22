Icon

المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٣ مساءً
المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة
المواطن - فريق التحرير

حذرت الإدارة العامة للمرور من حمولة المركبات الزائدة، مشيرة إلى أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل تزيد من احتمالية فقدان السيطرة عليها.

وحدد المرور قيمة المخالفة المرورية للحمولة الزائدة، موضحًا أن الحمولة الزائدة من العوامل المؤثرة على السلامة المرورية.

وبينت المرور، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به مخالفة مرورية الغرامة المالية 500 ريال إلى 900 ريال.

