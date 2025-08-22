المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء
حذرت الإدارة العامة للمرور من حمولة المركبات الزائدة، مشيرة إلى أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل تزيد من احتمالية فقدان السيطرة عليها.
وحدد المرور قيمة المخالفة المرورية للحمولة الزائدة، موضحًا أن الحمولة الزائدة من العوامل المؤثرة على السلامة المرورية.
وبينت المرور، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به مخالفة مرورية الغرامة المالية 500 ريال إلى 900 ريال.