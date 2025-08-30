المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة

دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى الالتزام بتدابير السلامة أثناء القيادة على الطرق المنحدرة، مشددًا على أهمية اتباع إجراءات وقائية تقلل من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية.

وقال المرور عبر منصة إكس إن الالتزام بهذه التدابير يسهم في تعزيز السلامة العامة، حيث تتضمن الإرشادات خفض السرعة لتجنب فقدان السيطرة على المركبة، والحفاظ على مسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدامات المفاجئة.

تعليمات عديدة

كما شملت التعليمات استخدام المساحات والمصابيح عند الحاجة، والتأكد من سلامة الإطارات قبل الانطلاق، إضافة إلى الإمساك بالمقود بكلتا اليدين لضبط التحكم بشكل أفضل.

وشددت التعليمات كذلك على أهمية استخدام الغيار الثقيل عند النزول منحدرات حادة، والتوقف في أماكن آمنة عند هطول الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بالمسار المحدد والابتعاد عن المنعطفات الخطرة.

وأكد المرور أن هذه الخطوات تمثل أساسيات للقيادة الآمنة على الطرق الجبلية والمنحدرة، داعيًا جميع السائقين إلى الالتزام بها حفاظًا على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطريق.