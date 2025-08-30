Icon

المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة Icon اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال  Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY Icon ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس Icon عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon تراجع أسعار النفط اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ مساءً
المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى الالتزام بتدابير السلامة أثناء القيادة على الطرق المنحدرة، مشددًا على أهمية اتباع إجراءات وقائية تقلل من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية.

وقال المرور عبر منصة إكس إن الالتزام بهذه التدابير يسهم في تعزيز السلامة العامة، حيث تتضمن الإرشادات خفض السرعة لتجنب فقدان السيطرة على المركبة، والحفاظ على مسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدامات المفاجئة.

قد يهمّك أيضاً
في جازان.. متعهد النقل المدرسي يخالف تعليمات المرور ويهدد أرواح الطلاب والطالبات

في جازان.. متعهد النقل المدرسي يخالف تعليمات المرور ويهدد أرواح الطلاب والطالبات

5 تعليمات بشأن قيادة الدراجات الآلية

5 تعليمات بشأن قيادة الدراجات الآلية

تعليمات عديدة

كما شملت التعليمات استخدام المساحات والمصابيح عند الحاجة، والتأكد من سلامة الإطارات قبل الانطلاق، إضافة إلى الإمساك بالمقود بكلتا اليدين لضبط التحكم بشكل أفضل.

وشددت التعليمات كذلك على أهمية استخدام الغيار الثقيل عند النزول منحدرات حادة، والتوقف في أماكن آمنة عند هطول الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بالمسار المحدد والابتعاد عن المنعطفات الخطرة.

وأكد المرور أن هذه الخطوات تمثل أساسيات للقيادة الآمنة على الطرق الجبلية والمنحدرة، داعيًا جميع السائقين إلى الالتزام بها حفاظًا على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم
السعودية اليوم

المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب...

السعودية اليوم
المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا
السعودية اليوم

المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة...

السعودية اليوم