السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة
المواطن - فريق التحرير

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الغرامة المقررة حال عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة لهم مخالفة مرورية غرامتها المالية من 100 ريال إلى 150 ريال.

