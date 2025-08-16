المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع غدًا عودة المعلمين في 11 منطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد الرمان يغمر أسواق السعودية بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
كشفت الإدارة العامة للمرور عن الغرامة المقررة حال عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة لهم مخالفة مرورية غرامتها المالية من 100 ريال إلى 150 ريال.