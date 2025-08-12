المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات لتشغيل مصابيحها في الأوقات المناسبة.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن تشغيل مصابيح المركبة في الأوقات المناسبة يحفظ سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين.

وتابعت أن الحالات التي تستدعي تشغيل مصابيح المركبة تشمل، المرور داخل الأنفاق، والقيادة ليلًا، والضباب الكثيف، والعواصف الرميلة.