المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ متاجر بنده وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف
دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات لتشغيل مصابيحها في الأوقات المناسبة.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن تشغيل مصابيح المركبة في الأوقات المناسبة يحفظ سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين.
وتابعت أن الحالات التي تستدعي تشغيل مصابيح المركبة تشمل، المرور داخل الأنفاق، والقيادة ليلًا، والضباب الكثيف، والعواصف الرميلة.