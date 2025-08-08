Icon

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام Icon خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة Icon خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق Icon مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة Icon رحيل الفنان المصري سيد صادق Icon إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء Icon من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٩ مساءً
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعكس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم شمال مدينة الرياض، مستوى متقدمًا من تطوّر سلالات الإنتاج المحلي، ومن أبرزها الصقر “سلمان” الذي أظهر أداءً استثنائيًا يجسد كفاءة المزارع السعودية وجودة مخرجاتها.
وأوضح الصقار السعودي بدر العرادي أن صقره الحر “سلمان” يُعد من أبرز الصقور الناتجة عن مزرعة سعودية، وأن سلالته محلية بالكامل، نتجت عن تزاوج صقر “حر من حر”، ويبلغ وزن الصقر 1090 جرامًا، بطول 17 سم وعرض 16.5 سم، ما يعكس تكامل بنيته وقوة أدائه، ويبرز في امتلاكه مقومات استثنائية.
وبيّن أن صقوره اعتادت الغياب عن الهدد الخارجي رغم توفير أوكار ملائمة لها في المزرعة، الأمر الذي دفعه إلى ابتكار جهاز تتبع لمراقبة تحركاتها.


وقال: “تفاجأت بأن الصقر “سلمان” يقطع مسافات طويلة يوميًا، ففي أحد الأيام قطع 606 كيلومترات خلال ثمان ساعات، انطلاقًا من تربة مرورًا بالقصيم، ثم العودة إلى حائل، محلقًا على ارتفاعات شاهقة تجاوزت 3600 متر”.
وأكد العرادي أن هذا الإنجاز تحقق في عمر لم يتجاوز ثلاثة أشهر، مع قدرة لافتة على التحمل والطيران المتواصل رغم حرارة الأجواء، وهو ما يُعد إنجازًا نادرًا لطير “فرخ حر”.
ويجسد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ريادة المملكة في مجال تربية الصقور وإنتاجها، ويعزز حضورها في ساحة الصقارة العالمية، حيث تتواصل فعالياته على مدى 21 يومًا حتى 25 أغسطس الجاري، بهدف تعزيز التنافسية بين المزارع المحلية والدولية، وتمكين المربين من تبادل الخبرات والمعرفة، تأكيدًا على التزام المملكة بنقل موروثها العريق إلى الأجيال القادمة وترسيخ مكانتها كمرجعية عالمية في هذا المجال.

قد يهمّك أيضاً
3 صقور في مزاد نادي الصقور بقيمة 495 ألف ريال

3 صقور في مزاد نادي الصقور بقيمة 495 ألف ريال

10 طواريح يبيعون صقورهم الـ 3 في سابع ليالي مزاد الصقور 

10 طواريح يبيعون صقورهم الـ 3 في سابع ليالي مزاد الصقور 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد