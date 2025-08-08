المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات

يعكس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم شمال مدينة الرياض، مستوى متقدمًا من تطوّر سلالات الإنتاج المحلي، ومن أبرزها الصقر “سلمان” الذي أظهر أداءً استثنائيًا يجسد كفاءة المزارع السعودية وجودة مخرجاتها.

وأوضح الصقار السعودي بدر العرادي أن صقره الحر “سلمان” يُعد من أبرز الصقور الناتجة عن مزرعة سعودية، وأن سلالته محلية بالكامل، نتجت عن تزاوج صقر “حر من حر”، ويبلغ وزن الصقر 1090 جرامًا، بطول 17 سم وعرض 16.5 سم، ما يعكس تكامل بنيته وقوة أدائه، ويبرز في امتلاكه مقومات استثنائية.

وبيّن أن صقوره اعتادت الغياب عن الهدد الخارجي رغم توفير أوكار ملائمة لها في المزرعة، الأمر الذي دفعه إلى ابتكار جهاز تتبع لمراقبة تحركاتها.



وقال: “تفاجأت بأن الصقر “سلمان” يقطع مسافات طويلة يوميًا، ففي أحد الأيام قطع 606 كيلومترات خلال ثمان ساعات، انطلاقًا من تربة مرورًا بالقصيم، ثم العودة إلى حائل، محلقًا على ارتفاعات شاهقة تجاوزت 3600 متر”.

وأكد العرادي أن هذا الإنجاز تحقق في عمر لم يتجاوز ثلاثة أشهر، مع قدرة لافتة على التحمل والطيران المتواصل رغم حرارة الأجواء، وهو ما يُعد إنجازًا نادرًا لطير “فرخ حر”.

ويجسد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ريادة المملكة في مجال تربية الصقور وإنتاجها، ويعزز حضورها في ساحة الصقارة العالمية، حيث تتواصل فعالياته على مدى 21 يومًا حتى 25 أغسطس الجاري، بهدف تعزيز التنافسية بين المزارع المحلية والدولية، وتمكين المربين من تبادل الخبرات والمعرفة، تأكيدًا على التزام المملكة بنقل موروثها العريق إلى الأجيال القادمة وترسيخ مكانتها كمرجعية عالمية في هذا المجال.