المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٤ مساءً
المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

تشارك المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” للمرة الثانية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025م، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال الرياض)، حيث تعرض 100 صقر من سلالات وفئات متنوعة، ضمن صالة العرض المخصصة للمزارع المشاركة، في إطار فعاليات المزاد المستمر حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة مزارع إنتاج دولية ومحلية.

وأشاد وكيل المزرعة الكويتي بدر محارب، بتنظيم المزاد هذا العام والتسهيلات المقدمة للمشاركين، مؤكدًا أنه بات وجهة عالمية تجمع الصقارين ومنتجي الصقور من مختلف الدول، مما يتيح فرصًا واسعة للتسويق وإبرام الصفقات.

وأوضح محارب أن المزرعة تشارك هذا العام بمجموعة من الصقور المفضلة لدى صقاري الخليج، من بينها “جير شاهين” و”بيور”، معربًا عن ثقته بتحقيق مبيعات مميزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي يشهده المزاد منذ انطلاقه.

وعن مسيرته في عالم الصقارة، أفاد محارب أنه بدأ إنتاج الصقور عام 1987م عندما طرح صقر شاهين في سماء الكويت وباعه بسعر مرتفع، لينتقل بعدها إلى تجارة الصقور ثم التوسع في الإنتاج، مستفيدًا من خبرة أصدقائه في تحسين السلالات، قبل أن يحصل على وكالة “فالكون ميوز” ويؤسس مزرعته الخاصة في إسبانيا.

ويُعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يجمع على مدى 21 يومًا نخبة سلالات الصقور المنتجة محليًا ودوليًا، ويوفر بيئة تنافسية وآمنة تُمكّن المربين والمستثمرين والهواة من إبرام الصفقات، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

