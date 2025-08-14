Icon

المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل
المواطن - فريق التحرير

أطلقت شركة “جوجل” الأمريكية ميزة جديدة تحمل اسم “المصادر المفضلة”، تمنح المستخدمين تحكّمًا أكبر في المواقع الإخبارية التي تظهر لهم ضمن نتائج البحث.

وتتيح هذه الخاصية، التي بدأ تطبيقها حاليًا في الهند والولايات المتحدة، إضافة عدد غير محدود من المواقع الإلكترونية إلى قائمة المصادر المفضلة، حيث أشار مختبرو النسخة التجريبية إلى أنهم أضافوا غالبًا أكثر من أربعة مواقع.

بمجرد تحديد هذه المصادر، ستظهر أخبارها بشكل أوضح في قسم “أهم الأخبار”، إضافةً إلى قسم مخصص بعنوان “من مصادرك” داخل صفحة نتائج البحث، مما يسهل على المستخدم متابعة المواقع التي يثق بها.

وتهدف جوجل من خلال هذه الخطوة إلى تحسين جودة البحث ومساعدة المستخدمين على تجنب المحتوى غير القيّم، مع الحفاظ على تنوع النتائج بحيث تظل الأخبار من مواقع أخرى متاحة أيضًا.

