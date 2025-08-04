الملكية الفكرية تطلق الدليل الإرشادي لقطاع الإعلام

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إطلاق الدليل الإرشادي لأبرز مسائل الملكية الفكرية في قطاع الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ويهدف الدليل إلى رفع مستوى الوعي لدى القطاع الإعلامي ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق توعيتهم بأنظمة ولوائح الملكية الفكرية في القطاع الإعلامي.

قوانين وتشريعات

وأوضحت الملكية الفكرية أن الدليل يسلط الضوء على وجود قوانين وتشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية ضمن قطاع الإعلام، مشددة على ضرورة استفادة الممارسين الإعلاميين من الدليل الإرشادي كمرجع شامل فيما يتعلق بمخالفات الملكية الفكرية، وقد أتيح الدليل للاطلاع على موقع الملكية الفكرية www.saip.gov.sa.

ويعد الدليل الإرشادي مرجع رئيسي لجميع العاملين والمؤثرين في القطاع الإعلامي، من خلال تقديم إرشادات لمساعدتهم في فهم الالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القطاع الإعلامي، كما يعد الدليل إحدى مبادرات الملكية الفكرية في التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات في المملكة؛ باعتبار الإعلام قطاعًا حيويًا ومتناميًا، مما يرفع أهمية توعية الأفراد والممارسين في هذا القطاع بحقوق وانتهاكات الملكية الفكرية.

يذكر أن الهيئة تسعى إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية محلياً ودولياً، من خلال تعظيم قيمتها، ورفع مستوى الالتزام بها عن طريق التوعية المستمرة في مختلف المجالات، وتهدف هذه الجهود إلى دعم المجتمع المعرفي، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة آمنة للإبداع.